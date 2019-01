Slechts 15 euro voor driegangenmenu, maar alleen op ‘zaterdag versmarktdag’

LXB

18 januari 2019

12u00 0 Genk Om meer Genkenaars en toeristen naar de zaterdagse versmarkt in de Vennestraat te lokken, pakken het stadsbestuur en de horecazaken uit met een origineel initiatief: een marktmenu. Voor slechts 15 euro kan je alleen op zaterdagmiddag, tijdens de versmarkt dus, proeven van drie gangen.

Fabio Di Gesualdo kwam als medewerker van de dienst Economie van de stad op het idee van het marktmenu. “Naar de versmarkt zakt een vast publiek af”, zegt Di Gesualdo. “Maar we willen andere Genkenaars, Limburgers en mensen van buiten de provincie overtuigen om ook naar de versmarkt te komen.” Fabio Di Gesualdo stapte met het concept naar de horecazaken. Negen uitbaters zetten nu intussen een tweetal maanden een marktmenu op hun kaart. “Als stad komen we niet tussen in de prijs van het menu”, vertelt schepen van Economie Toon Vandeurzen. “Wel hebben we de placemats en staanders, met daarop de menu’s van de negen zaken die meedoen.”

Crema Catalana

Marco Schmitz, uitbater van Spaans restaurant La Peña in de Vennestraat, is voorlopig tevreden over het concept. “We kregen al meer klanten over de vloer die de lunch met drie gangen nemen, maar het zou toch nog meer mogen aanslaan”, oppert hij. Als voorgerecht in het marktmenu serveert Marco Sopa de ‘calabazza y tomate’ (een tomaten- pompsoep). Het hoofdgerecht bestaat uit ‘estofado con chorizo, patatas fritas’ (stoofvlees met chorizo en frietjes). Als dessert biedt hij z’n gasten een ‘crema Catalana’ aan. “Normaal kost zo’n menu 28 euro, op de dag van de versmarkt betaal je dus iets meer dan de helft”, licht Marco Schmitz toe.”Oké, met 15 euro is de winstmarge miniem, maar daar doe ik het in eerste instantie niet voor. Mijn zaak is pas sinds oktober vorig jaar geopend. Het marktmenu is goed voor de naambekendheid.” Eline Billen, die in de Vennestraat Gepetto uitbaat, plukt de vruchten van het marktmenu. “Iets nieuws heeft z’n tijd nodig, maar vooral toeristen die naar de versmarkt komen, kiezen voor het menu. Tot nog toe is de formule lucratief”, zegt Eline, die voor 15 euro soep van de dag en een fishburger serveert, met ook een frisdrank, koffie of thee.

Kookworkshops

Behalve het marktmenu zitten nog twee nieuwe initiatieven aan te komen om de aantrekkingskracht van de versmarkt te versterken. “In het gedeelte van de Vennestraat waar de versmarkt plaatsvindt, zullen we telkens op een andere locatie kookworkshops houden”, vertelt Fabio Di Gesualdo. “De ingrediënten om te koken, halen we - uiteraard - vers van de markt. Tijdens Volle Bak Vennestraat (een evenement in de zomer, red.) zullen verscheidene marktkramers een eigen terras uitbaten. Zo kunnen ze hun producten aanbieden op houten plankjes.”

Deze negen zaken in de Vennestraat serveren het marktmenu van 15 euro:

1. Carbone

2. Circolo Sardo GD

3.De Griekse Frituur

4. Gepetto

5. El Mundo

6. Het Gerechtje

7. Il Toscanino

8.Le Peña

9. L’ Italiano