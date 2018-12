Slachtoffer zoekt én vindt vrouw die hem uit brandende auto redt: “Iemand redden, het geeft een kick!” Marco Mariotti

28 december 2018

17u03 0 Genk Tim Martens geraakte op 18 december betrokken bij een ongeval aan de Europalaan in Genk, waarna zijn wagen in brand vloog. De man werd op tijd uit het voertuig gesleurd door enkele omstaanders. Via sociale media vond hij één van de helden, de 34-jarige Güler Sonmez uit Genk.

“Ik was die dag op weg naar mijn werk", vertelt Güler vanuit het buitenland. “Ik kwam toevallig bij het ongeval uit en zag dat de bestuurder bewusteloos was. Meteen heb ik zijn portier geopend en zijn veiligheidsgordel losgeklikt. Hij ademde nog, maar was nog steeds bewusteloos. Ik dacht eigenlijk maar aan één ding: hem zo snel mogelijk uit de wagen krijgen. De motor was al aan het roken, en tijd verliezen mocht absoluut niet.”

Güler voelde of Tim niet gekneld zat met zijn voeten, maar dat bleek gelukkig niet het geval. Ze kreeg vrijwel meteen hulp van omstaanders waaronder een brandweerman. “Ik heb toen gevraag om de hulpdiensten te bellen terwijl wij hem uit de wagen trokken. Dat deden we voorzichtig.” Terwijl anderen zich over Tim ontfermden, hield Güler andere mensen op afstand en begon ze meteen het verkeer te regelen. Intussen kwam de man weer bij bewustzijn.

De Genkse beseft dat zij samen met de anderen een mensenleven hebben gered. “Eerlijk, het is kicken. Maar ik ben vooral bijzonder opgelucht dat met hem alles in orde is.” Kans bestaat dat de twee elkaar binnenkort ontmoeten.