Skater houden “Shoefiti”in ere door

hun schoenen in een boom te hangen LXB

09 april 2019

12u00 0 Genk Wie aan het nieuwe skateterrein tussen het zwembad en de twee grote sporthallen op het Sport-in-Genk-Park (het vroeger stedelijk sportcentrum) passeert, ziet daar in een boom een aantal met veters aan elkaar gebonden schoenen hangen. Het gaat om het zogenaamde “Shoefiti”. Het laatste is een samentrekking van shoes en graffiti. “Het gaat om een gebruik dat skaters in ere houden”, vertelt Patrick van de skatewinkel Yetiboards in Genk die ook meegewerkt heeft aan het ontwerp van het skatepark in het sportcentrum van de stad. “Ze hangen hun versleten schoenen in een boom om hun plaats te markeren. Vergelijk het met het zetten van een handtekening of een TAG van de maker van een graffitiwerk.”

Oud gebruik

Skaters verslijten veel schoenen. “Ze zijn duur en nemen een groot stuk van hun budget in beslag”, vervolgt Patrick. “Met hun schoenen in een boom te hangen, duiden ze de plaats aan waar ze met hun vrienden hun geliefde hobby of sport kunnen beoefenen. Hun dure schoenen krijgen een ere-plaats in een shoe tree. Op deze manier kunnen er tijdens het chillen herinneringen opgeroepen worden.” Shoefiti is geen uitvinding van de skaters. In lang vervlogen tijden hingen sommigen al hun oude schoenen in een boom om zo een minder gefortuneerde medemens, die zich geen eigen schoenen kon permitteren, verder te helpen. Ook soldaten, die terugkeerden uit de verschillende oorlogsgebieden waar de VS actief was, wierpen hun combat boots over de takken. Hiermee gaven ze aan dat hun dienstplicht erop zat, dat ze er genoeg van hadden en dat het tijd was voor iets anders. Ook gebeurde het dat verliefde koppeltjes schoenen in een boom hingen om de plek te markeren waar ze elkaar voor het eerst ontmoet hadden.