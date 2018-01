Sensor volgt hartfalen online op WERELDPRIMEUR DANKZIJ HARTSPECIALISTEN ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG XAVIER LENAERS

02u56 0 Mine Dalemans Hartfalenspecialisten dr. Dupont en dr. Mullens van ZOL implanteren de innovatieve sensor in de longslagader van hartfalenpatiënt. Genk Goed nieuws voor patiënten met chronisch hartfalen; twee cardiologen van Ziekenhuis Oost- Limburg hebben als eerste in de wereld een geavanceerde sensor ingeplant bij een patiënt. Nog tien anderen ondergaan de ingreep binnenkort. Met de sensor kan de toestand van de patiënt continu online worden opgevolgd.

Hartfalen is een chronische aandoening waarbij het hart niet genoeg bloed naar weefsels en andere organen kan pompen en die jaarlijks heel wat slachtoffers maakt. De sensor die in primeur in ons land bij patiënten wordt ingeplant, is een hypermodern middel in de strijd tegen de aandoening.





"Met de sensor kunnen patiënt en zorgverlener in het ziekenhuis de toestand van het hartfalen online continue opvolgen", laat cardioloog aan het ZOL en professor Hartfalen bij universiteit Hasselt Wilfried Mullens weten. Samen met collega Mattias Dupont heeft hij de nieuwe sensor voor het eerst bij een mens ingeplant.





Mine Dalemans Cardioloog dr. Wilfried Mullens.

Tijdig ingrijpen

"Zo zorgen we ervoor dat het hartfalen niet ontspoort, en kunnen we, indien nodig, op tijd ingrijpen. De sensor kan mensenlevens redden", vult Mullens aan. Jaarlijks komen 3.000 personen met hartfalen naar het ZOL. In België treft de aandoening 200.000 mensen. "We helpen mensen met een extreme kortademigheid, wat bekend staat als 'water op de longen'. Ze krijgen te maken een verstikkingsgevoel en opgezwollen benen en worden herhaaldelijk in het ziekenhuis opgenomen."





Om dat te voorkomen- en het hartfalen doeltreffender op te volgen- is een nieuwe en verbeterde versie van de sensor ingeplant. "De oude sensor werd veelal op dezelfde plaats in de longslagader ingeplant", aldus de dokter. "We konden de sensor niet goed sturen. Bij het nieuwe exemplaar is dat euvel verholpen. Nu bepalen we zelf waar we de sensor aanbrengen. De patiënt kan voortaan thuis, in de auto of op z'n werk de druk in de longslagader meten. Hij houdt een toestel, zo groot als een iPad, tegen de borstkas. Zo wordt de sensor opgeladen en kan hij de druk meten. De resultaten worden draadloos naar de dienst Cardiologie van het ziekenhuis gestuurd", zegt Mullens. "Vroeger moest de patiënt om de druk te meten in zijn ziekbed liggen. Die tijden zijn dankzij de nieuwe sensor voorbij. Hij doet het aantal opnames in het ziekenhuis dalen, wat kosten bespaart."





De sensor kan levenslang werken en heeft geen batterij nodig. "Bovendien moet de patiënt slechts één nacht in het ziekenhuis verblijven. Na de inplanting kan hij al terug huiswaarts trekken", licht Mullens toe. "De ingreep gaat gepaard met, weliswaar kleine, ongemakken voor de patiënt. Hij wordt plaatselijk verdoofd en voelt enkel een kleine prik in z'n lies waarlangs de sensor wordt ingebracht. Daarna is het systeem bruikbaar. Op hetzelfde moment dat hij de druk meet, kan hij ook z'n gewicht, bloeddruk, het zuurstofgehalte in het bloed en andere parameters online doorgeven." Zo kunnen de patiënt en de zorgverstrekkers in het ziekenhuis online constant in verbinding staan met elkaar. Dat deze wereldprimeur uitgevoerd kon worden in Ziekenhuis Oost- Limburg is te danken aan de sterk wetenschappelijke uitbouw van hun cardiologiedienst.





Mine Dalemans Verpleegkundige Evert Luwel bekijkt

Mine Dalemans Rechts: de sensor die in wereldprimeur in ons land bij patiënten met hartfalen wordt ingeplant. Links: het meettoestel.