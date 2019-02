Senior Army van Racing na vijf jaar nog altijd

enige fanclub voor zestigplussers LXB

01 februari 2019

12u00 0 Genk Racing Genk haalde de koppen van de nationale dagbladen toen ze vijf jaar geleden hun Senior Army, een supportersclub voor zestigplussers, oprichtten. Senior Army is nog steeds de enige fanclub voor senioren. Het jubileum van de bijzondere club werd vrijdag gevierd in corner noord van de Luminus Arena in Genk. “De stichtende leden zijn een echte vriendenkliek geworden”, vertelt Jacques Geurts (72) uit Genk.

Senior Army zit in de lift, zo blijkt. “Na vijf jaar tellen we toch al 55 leden. Ter vergelijking: in het begin waren ze met 10. De senioren houden niet enkel van voetbal, maar er is een band gegroeid. We brengen hen geregeld samen. En dat waarderen de senioren”, vervolgde Geurts. “We doen met hen ook heel wat activiteiten zoals petanque spelen en uitstappen doen.”

Wandelvoetbal

Niet enkel Senior Army is een primeur. Binnen de club werd voor het eerst in het land gestart met wandelvoetbal. “22 mannen trappen al wandelend tegen een bal”, stelde Jacques Geurts. “De jongste is 59 en de oudste is 80 jaar. We worden zelfs gecontacteerd om buiten Genk wandelvoetbal te organiseren. Senioren van 55 jaar en ouder voetballen op veel plaatsen in Limburg, maar ook in Leuven, Gent en andere plekken in Vlaanderen. Binnen Genk spelen we met 6 ploegen in competitieverband. En straks gaan we met 20 spelers voor het eerst meedoen aan een Europees tornooi wandelvoetbal in Mallorca”, liet Jacques Geurts horen.