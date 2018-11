Schoonheidssalon Blue Lagoon krijgt toegankelijkheidsprijs LXB

21 november 2018

12u00 0 Genk De toegankelijkheidsprijs van de stad Genk gaat dit jaar naar Beauty Lagoon. Jolanda Vanderreydt van het schoonheidsinstituut krijgt een bedrag van 1.250 euro. De toeGenkelijk award is voor de vereniging de Spasbinken.

Jaarlijks kiest de adviesraad voor personen met een beperking een thema waarrond gewerkt wordt. Dit jaar was dat de toegankelijkheid van schoonheidsinstituten. Volgens Nancy Willems, de voorzitter van de werkgroep toegankelijkheid, komt de prijs Beauty Lagoon toe omdat Jolanda heel wat inspanningen doet op het vlak van fysieke en emotionele toegankelijkheid.

“De gangen zijn voldoende breed voor rolstoelgebruikers”, zegt Willems. “Het toilet is aangepast voor klanten met een handicap. De tafels waarmee ze werkt, zijn verstelbaar in de hoogte. De toestellen die bij het uitoefenen van haar beroep gebruikt worden, zijn verplaatsbaar. Jolanda is hulpvaardig en vriendelijk in de omgang. En ze is steeds bereid voor een babbel.”

Spasbinken

Jaarlijks koppelt de stad de prijs aan een tweede onderscheiding: de toeGenkelijk award. Voor het eerst dit jaar wordt de award uitgereikt aan een vereniging: de Spasbinken die het carnaval in Genk organiseren. Ze krijgen de award omdat ze voor het eerst sinds het ontstaan van carnaval een jeugdprins met een handicap aanstelden. Fabrizio mocht vorig jaar jeugdprins zijn.

Michel, een bekend progeriapatiënt uit Diepenbeek, kwam als afsluiting van de avond z’n verhaal vertellen.