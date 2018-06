Schooluniform definitief aan de haak DON BOSCO BREEKT MET BIJNA HALVE EEUW TRADITIE XAVIER LENAERS

05 juni 2018

02u38 1 Genk Vier jaar nadat de jongens van Don Bosco een rok aantrokken om de uniformregels van de school aan te klagen, trekt de directie ook echt een streep door bijna vijftig jaar traditie. Vanaf september mogen de blauw-grijze rokken en de donkerblauwe of zwarte broeken in de kast blijven.

De middelbare school in Boxbergheide telt 431 leerlingen en die moeten nog tot het einde van deze maand strikte kledingvoorschriften volgen. Maar daarna is het gedaan met het uniform, een traditie die toch bijna een halve eeuw overeind bleef. "We waren er al even mee bezig en nu hebben we ook een breed draagvlak bij leraren, leerlingen en de ouders gevonden", zegt Marleen Billen (56), oud-leerlinge en directrice. "Toen ik hier school liep, moesten we voor bijzondere gelegenheden een rok dragen, en op andere dagen een short. Maar nu beginnen we aan een nieuw hoofdstuk, en daar zijn we niet over één nacht ijs voor gegaan. Vier jaar geleden voerden de jongens al ludiek actie, waarbij ze een rok droegen om aan te kaarten dat zij bij warm weer niet met blote benen naar school konden."





Het is ook die actie die de directie concreet aan het denken zette. "Het heeft het proces om het schooluniform af te schaffen, versneld", legt directrice Billen uit. "Maar we kregen ook andere signalen. We zagen dat meisjes vaker een lange broek gingen dragen, en ook de tinten zwart en blauw werden diverser. Ze droegen ook uiteenlopende modellen en je kan eigenlijk zeggen dat de uniformiteit sowieso aan het verdwijnen was. Bovendien konden ze de kledingstukken goedkoper in de winkel of online kopen, dan bij ons op school."





"Mezelf zijn"

De leerlingen zelf reageren intussen opgetogen. "Oké, een uniform was gemakkelijk", zegt Loriana Degeling (17). "Je moet niet voor de spiegel gaan staan om je outfit samen te stellen. Maar je kon ook niet laten zien wie je was, en dat is nu voorbij. Ik kan meer mezelf zijn. Verwacht maar kleurrijke outfits en meer afwisseling. Ik ga me vrijer voelen."





Ook Cherine Cherif (16) ziet de afschaffing als een bevrijding. "Ik zit er al lang op te wachten", bekent ze. "Ik zal me beter in mijn vel voelen wanneer ik zelf kan kiezen wat ik draag. Ik ben voor veelkleurige rokken, truien en T-shirts. Het uniform ben ik beu: het is te eentonig en het stemt niet overeen met hoe ik in het leven sta. Al zijn er natuurlijk wel grenzen. Je moet nog altijd fatsoenlijk gekleed voor de dag komen."