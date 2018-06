Schoolruzie ontaardt in vechtpartij 28 juni 2018

02u31 1

De strafrechter in Tongeren heeft een 51-jarige man uit Genk veroordeeld tot 280 uur werkstraf en een boete van 1.200 euro voor zijn betrokkenheid bij een vechtpartij tussen scholieren. Tegenover de werkstraf staan dertig maanden cel als hij ze niet uitvoert.





Na een zware ruzie in een Genkse school op 15 februari 2016 werd afgesproken om de zaken hardhandig te 'regelen' in Het Sportbos, niet ver van de school. Gewapend met een metalen staaf ging de vijftiger ook naar de afspraak. Bij zijn ongevraagde tussenkomst verwondde hij twee broers. Die stelden zich, samen met hun ouders, burgerlijke partij. Zij hebben recht op 1.380 euro schadevergoeding en 960 euro advocatenkosten. (JEK)