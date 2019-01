Schoolagent van politie CARMA nu ook actief op Instagram MMM

11 januari 2019

16u07 1 Genk De schoolagent van Genk en Houthalen-Helchteren is nu ook actief op Instragram. Politie CARMA wil de agent meer bekendheid geven onder tieners en zijn aanspreekbaarheid stimuleren. Zijn account is te vinden via @schoolagent_politiecarma.

In september 2018 voerde de wijkdienst van politie CARMA een nieuwe functie in: de schoolagent. Deze wijkagent moest een brug slaan tussen de politie en de elf secundaire scholen in Genk. Na een geslaagd schooljaar ‘op proef’ werden drie scholen uit Houthalen-Helchteren toegevoegd en sinds deze maand maakt hij zijn intrede op instagram.

“Een schoolagent heeft een bemiddelende functie en moet escalatie voorkomen", klinkt het bij CARMA. “Hij is de link tussen politie, scholen en jongeren en doet dienst als ‘spelverdeler’. Hij is een van de schakels in de veiligheidsketen in en rond het onderwijs. Dat deze aanpak loont, blijkt uit de evaluatie van het eerste schooljaar 2017-2018. Het vertrouwen tussen de partners groeit en de samenwerking wordt beter.”

Virtuele speelplaats

De schoolagent is vaak aanwezig in de schoolomgeving, maar nu dus ook op de ‘virtuele speelplaats’ Instagram. “Aanwezigheid op het populaire platform moet de nabijheid van de inspecteur en zijn aanspreekbaarheid ten goede komen. Via de account @schoolagent_politiecarma zal hij op luchtige wijze balanceren tussen ervaringen delen en informeren.”

Spijbelen

De politie wil uittesten wat het effect van deze online aanwezigheid inhoudt en of jongeren de stap zullen zetten om de inspecteur via Instagram aan te spreken. De schoolagent wordt het vaakst gecontacteerd voor conflicten, overlast en spijbelen. De communicatie via Instagram zal ook proberen in te spelen op deze thema’s.