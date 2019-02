Schepen wordt ze in Genk, straks

komt Narwal Farih (30) in de kamer “Ik wil een brug bouwen tussen politiek en jongeren” LXB

06 februari 2019

12u00 1 Genk De Vlaamse en federale verkiezingen, die doorgaan op 26 mei dit jaar, zijn voor partij CD&V een gelegenheid om jonge maar talentvolle politici op verkiesbare plaatsen voor het Vlaams parlement en de kamer van volksvertegenwoordigers te plaatsen. Voor de lijsten in de provincie Limburg is dat niet anders. Narwal Fahir (30), een Genkse met Marokkaanse roots die toen ze vijf jaar was met haar ouders naar Genk verhuisde, is één van hen. Ze prijkt op de tweede plaats op de kamerlijst voor de CD&V in Limburg. Het levert haar nagenoeg zeker een zitje op in de kamer. “Ik ga me als jonge politica inzetten om bovenlokale thema’s die belangrijk zijn voor Limburg op de agenda te brengen, ik wil ook mee aan de tafel zitten waar de beslissingen vallen”, zegt Nawal die de privé secretaresse is van Vlaams minister van welzijn en gezin Jo Vandeurzen.

Nieuw

Nawal is een nieuwe gezicht in de politiek. Oktober vorig jaar deed ze voor het eerst mee aan de verkiezingen. “Daar stond ik ook op plaats twee achter onze burgemeester”, laat ze weten. Ze kreeg 1774 stemmen achter haar naam en zetelt nu in de gemeenteraad. En in 2021 wordt ze schepen, bevoegd voor het sociaal beleid en welzijn in Genk.

Interesses

Haar interesses in de politiek gaan uit naar de thema’s soiale zekerheid, werk, klimaat, gelijke kansen en kansarmoede. “Dat sociale engagement heb ik van thuis uit mee gekregen”, vertelt Nawal Farih. Haar moeder werkt als ambtenaar van de stad op de Campus 03 of Het huis van het Kind.Nawal heeft vzw Lift opgericht die vluchtelingen die in Genk arriveren op materieel en andere vlakken helpt. Zo zamelt de vzw goederen en geld in om de eerste noden van vluchtelingen te lenigen.

De stijl

Ze predikt een eigen politieke stijl. “Ik wil zo dicht mogelijk bij de mensen staan om m’n oor te luister te leggen”, bekent ze. “Ik opteer voor een laagdrempelige aanpak en ga ook voor vernieuwing. Alles wat goed, moeten we behouden. Er moet ook ruimte zijn voor nieuwe initiatieven. Wat ook telt is de problemen op een multidisciplinaire manier oplossen. Samenwerken is hierbij belangrijk”. Verder wil Nawal Farih opkomen voor de jongere generatie. “Ik wil een brug zijn tussen de politie en de jongeren. De laatsten worden niet voldoende gehoord of ze zijn niet genoeg vertegenwoordigd. Politici gebruiken een moeilijk taaltje. Juist door de taal te spreken die jongeren begrijpen, bereik je hen méér dan nu doorgaans het geval is.”