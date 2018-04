Schepen riskeert drie jaar voor corruptie ALI ÇAGLAR WERD GEHOLPEN DOOR EX-PRESIDENT GENKSE HELLS ANGELS VERONIQUE COOPMANS

27 april 2018

03u00 0 Genk De openbare aanklager vorderde gisteren een celstraf van drie jaar voor de Genkse schepen Ali Çaglar (CD&V) en zijn medebeklaagde Fabrizio Muto (47), ex-president van de Genkse Hells Angels. Ze wil ook dat Çaglar (45), die zich schuldig zou hebben gemaakt aan een duivelspact van corruptie en valsheden, tien jaar uit zijn rechten ontzet wordt. Çaglar zelf ontkent.

Ali Çaglar gaf gisteren zelf toe dat hij een factuur van 2.500 euro voor drukwerk tijdens zijn verkiezingscampagne in 2012 liet betalen door Hendrik Pals van de Nederlandse bouwfirma Deta-Link uit Geleen. Die factuur 'vergat' hij wel aan te geven in zijn verkiezingsuitgaven. Maar volgens hem was er geen sprake van corruptie toen hij de Nederlandse bouwheer, die in Genk graag werken wilde uitvoeren, als schepen van openbare werken daarna introduceerde bij zijn contacten bij Infrax. "Dat was louter dienstbetoon. Ik heb al honderden mensen geholpen, of ze mij nu sponsoren of niet," beschreef hij. "Als schepen ben ik verantwoordelijk voor miljoenen maar ik heb in die twaalf jaar altijd te goeder trouw gehandeld."





"Ik doe dat vaak"

Ook Fabrizio Muto, ex-president van Genkse Hells Angels, die de bouwheer en de schepen samen in contact bracht, zag de fout niet. "Ik doe dat vaak want ik ken veel mensen uit de zakenwereld," getuigde hij. Dat viel niet in goede aarde bij de openbare aanklager. "Deze zaak gaat niet zomaar over een vergetelheid van een niet-aangegeven factuur voor verkiezingsdrukwerk," benadrukte ze. "Dit is een verhaal van corruptie en valsheden met drie beklaagden die geen enkel moreel besef hebben en geen enkel schuldbesef tonen." Ze beschreef een duivelspact tussen de Hells Angels en de lokale politiek. "Muto heeft zich het vuur uit zijn sloffen gelopen om geld te vinden voor de verkiezingscampagne van Çaglar, omdat die hem op zijn beurt goed kon helpen als hij burgemeester zou worden." De zaak kwam aan het licht via een telefoontap in een ander grootschalig drugsdossier, waarna ook het mailverkeer van de schepen onderzocht werd. "Hij heeft als verkozene de belangen van zijn kiezers opgeofferd voor dertig zilverlingen. Ik til hier zeer zwaar aan," besloot de aanklager. Ze vorderde naast de celstraf ook een boete van 6.000 euro voor Muto en Çaglar. De Nederlandse bouwheer die de factuur van 2.500 euro voor Çaglars verkiezingsdrukwerk betaalde en daar volgens de aanklager duidelijk werk voor in de plaats wilde, riskeert twee jaar cel. De advocaten van de verdediging pleitten voluit voor de vrijspraak. "Wat hier gebeurd is, is geen corruptie of valsheid. Het is door die niet-aangegeven factuur hooguit een inbreuk op de verkiezingswetgeving," pleitte de advocaat van Çaglar. "Als stemmenkanon heeft mijn cliënt bijna 10% van alle Genkenaars achter zich. Hij is door zijn allochtone afkomst een verbindingsfiguur in de politiek. Sabel hem hier niet neer maar laat de kiezers oordelen over hem." Vonnis volgt op 31 mei.