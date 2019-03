Schepen Anniek Nagels wil méér

straten opdragen aan een vrouw

05 maart 2019

12u00 0 Genk Het schepencollege van Genk doet een oproep naar Genkenaren om met voorstellen te komen straten te noemen naar bekende en verdienstelijke vrouwen uit Genk en ver daarbuiten. “We willen dat meer straatnamen aan een vrouw worden gewijd”, stelt schepen van cultuur Anniek Nagels. Ze bevestigt de vaststelling dat veruit de meeste straten in Genk de naam van een man dragen. “We rekenen op de ingevingen van de Genkenaren voor de nieuwe straten die we straks gaan benoemen”, vult ze verder aan.

Meer vrouwen

Genk is bij uitstek een stad waar nog veel gebouwd wordt waardoor er nieuwe straten bijkomen. “Sinds 2007 tellen we in onze stad en de wijken 50 nieuwe straten die alleen een naam hebben gekregen. Van de 10 jongste straatnamen rond personen zijn er zes genoemd naar een vrouw.” Dat de meeste straten de naam van een man dragen, komt volgens schepen Nagels door het feit dat de mannen naar wie een straat is opgedragen meer zichtbaar zijn geweest in wat ze deden. “Vrouwen staan meer achter de schermen en komen niet zo naar buiten met wat ze betekend hebben of nog betekenen. Het verklaart dat nog te weinig vrouwen vereeuwigd worden in een straatnaam”, aldus Anniek Nagels.

Keetje Tippel

De twee meeste bekende vrouwelijke straatnamen zijn genoemd naar Neel Doff, beter bekend als Keetje Tippel en Jeanne Driessen. De laatste was de eerste politica uit Genk die zetelde als volksvertegenwoordiger. Ze heeft het zelfs zover gebracht dat ze ons land mocht vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de Verenigde Naties (de VN). Neel Doff maakte onder andere naam als model voor bekende schilders zoals James Ensor. Ze raakte ook bekend als schrijfster van onder andere “Jours de famine et de détresse” (Dagen van honger en ellende”. Hierin vertelt ze over de armoede die ze meemaakte en waardoor ze veracht en vernederd werd. Door haar moeder werd ze om te overleven aangezet tot prostitutie.” Genk eert haar met de Neel Dofflaan. Keetje Tippel verbleef in Les Houx, een villa in Genk war ze elk jaar zes maanden op vakantie kwam. De villa is ondertussen afgebroken maar haar naam leeft verder.