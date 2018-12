Schandaal met rode stookolie: boete van 130.452.532 euro voor ontdoken accijnzen VCT

11 december 2018

16u53 3 Genk Twee Genkse broers van Turkse afkomst zijn veroordeeld tot celstraffen van vier en vijf jaar omdat ze op drie jaar tijd ruim 7 miljoen liter rode stookolie ontkleurden en via een illegaal circuit doorverkochten als witte diesel. Met de hulp van tien medewerkers en drie firma’s ontdoken ze zo een monsterbedrag aan accijnzen. Daarvoor legde de strafrechter een totaalbedrag aan boetes op van 130.452.532 euro. De broers verdienden ruim 4,4 miljoen euro aan de handel. Die som werd verbeurd verklaard.

Tussen april 2012 en 2015 ontkleurde de bende, met kopman S.M. (40) uit Genk, 7.138.725 liter rode huisbrandolie. Ze bestelden op 2,5 jaar tijd 244.600 kilogram van het ontkleuringsproduct tonsil en ontkleurden daarmee de rode mazout in ontkleuringsinstallaties in onder meer Houthalen-Helchteren en Genk. Op papier werd de aangekochte huisbrandolie via een frauduleus systeem van fictieve facturen doorverkocht aan buitenlandse, oncontroleerbare bedrijven maar in werkelijkheid werd de ontkleurde mazout op de zwarte markt doorverkocht als witte diesel.

Carrousel van firma’s

“Voor de illegale praktijken hadden ze een legale voorbouw met talrijke tankstations,” beschreef de aanklager. “Het moederadres bevond zich op de Nijverheidslaan in Opglabbeek. Verder waren er uitbatingen in Houthalen, Beringen, Maasmechelen, Hechtel Eksel en Dilsen-Stokkem. Ze maakten gebruik van vele rechtspersonen waarin vaak familieleden betrokken werden. Van een correcte boekhouding was geen sprake. Er was binnen de organisatie ook een duidelijke structuur van groothandelaars, ontkleurders en handelaars. Als de firma’s in het vizier van de politie, de fiscus of de dienst ‘Douane en Accijnzen’ kwamen, zorgden stromannen voor een faillissement, waarna de activiteiten via nieuwe firma’s voortgezet werden.” Door de zwarte verkoop van de 7,1 miljoen liter ontkleurde diesel werd ook een bedrag van 1.671.175 euro aan BTW ontdoken. De winsten van de illegale handel werden door de Genkse spilfiguren witgewassen.

Straffen

Naast de celstraf van vijf en vier jaar, kregen de twee broers ook elk een boete van 21.427.323 euro, zijnde vijfmaal het bedrag van de ontdoken accijnzen, en een beroepsverbod van tien jaar. Tien kompanen werden veroordeeld tot celstraffen van 6 tot 24 maanden, al dan niet met uitstel, en een beroepsverbod van vijf tot zeven jaar. Enkelen van hen werden samen met drie firma’s ook veroordeeld tot een boete van ruim 87,5 miljoen euro voor ontdoken accijnzen. In totaal werd 10 miljoen liter gasolie en 1500 liter van het ontkleuringsproduct tonsil verbeurd verklaard. Hoofdbeklaagde M. moet samen met een aantal kompanen ook een schadevergoeding van ruim 5.600.000 euro betalen aan drie benadeelde firma’s. Fabrizio Muto, ex-president van de Hells Angels, riskeerde ook een celstraf van acht maanden voor betrokkenheid in het dossier maar hij werd vrijgesproken.

Topman M.(40) vluchtte naar Turkije en daagde zelf niet op voor de rechtbank. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen.