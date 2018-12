Samenaankoop mazout in Winterslag LXB

21 december 2018

Drie organisaties uit de wijk Winterslag slaan de handen in elkaar voor de aankoop van mazout. Het gaat om buurthuis Passerel, de lokale KWB-afdeling en vzw Stebo. Samen hebben ze een prijs van 0,57 euro kunnen bedingen. De firma waarmee in zee gegaan wordt, is Comfort Energy. Wie wil intekenen, moet wel minstens duizend liter stookolie bestellen. De bestelbon moet voor 4 januari van volgend jaar binnengebracht worden bij buurthuis Passerel. De leveringen volgen vanaf dinsdag 8 januari 2019.