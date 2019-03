Samen duurzaam en kleinschalig

ondernemen in Fabriek Ecologique “Nu doen, anders krijg ik er spijt van” LXB

22 maart 2019

12u00 2 Genk De klimaatmarsen van de schoolgaande jongeren brengen één boodschap naar buiten: het is tijd voor actie en voor daden! Caroline Smeets (44), een alleenstaande moeder uit Genk met twee opgroeiende tieners, geeft het voorbeeld. Morgen opent ze aan de Evence Coppéelaan in Winterslag (Genk) Fabriek Ecologique. “Het is geen echte fabriek, maar een huis waar op een kleinschalige manier rond een beter klimaat gewerkt wordt”, vertelt Caroline Smeets.

Om Fabriek Ecologique te realiseren, gaat Caroline Smeets heel ver. “Ik ga m’n huis verkopen en trek in op de bovenverdieping van Fabriek Ecologique. Het is de bedoeling dat ik het pand later ook ga kopen”, vertrouwt ze ons toe. “Ik ga voor het klimaat, voor het duurzaam omgaan met energie en voor het duurzaam maken van voeding en andere levensnoodzakelijke producten. Ik pak het niet grootschalig aan. Ik wil mensen triggeren en warm maken voor de kleine en simpele dingen die mee zorgen voor een beter klimaat. Hen informeren wat er allemaal kan en bestaat. Daar trek ik ook veel tijd voor uit. En samen dingen doen.”

Duurzaam

In Fabriek Ecologique is een Boetiek Ecologique ondergebracht. “Daar stallen we producten uit die duurzaam worden gemaakt. Een winkeltje eigenlijk waar duurzame (biologische) zeepjes, bieren, wijnen en nog andere producten verkocht worden. Kris Beer heeft een ruimte waar ze haar project Tussen pot en plank voorstelt. Zo prijst ze kaasjes van de geitenboerderij aan. Of ze brengt ambachtelijk gemaakte honing aan de man. En ze toont hoe ze warme en koude maaltijden in bokalen klaarmaakt.” Er is een atelier waar personen met een beperking duurzaam ondernemen. “Het is een kleine sociale werkplaats”, legt Caroline Smeets uit. In Fabriek Ecologique vindt ook “Brunch met punch” plaats. “Met lokale producten houden we een brunch, maar het is eentje met punch. Of anders gezegd: we willen de mensen wakker schudden over het belang van lokale producten met een kleine ecologische voetafdruk. Ze staan voor eerlijke handel in onze eigen streek”, aldus nog de oprichter van Fabriek Ecologique.

Samen doen

Samen doen, loopt ook als een rode draad door de activiteiten in Fabriek Ecologique. “In het huis komen kleine groepen van mensen samen voor het maken van wijn uit noten of soepen met lokalen groenten. Het werk voor het maken van de producten of bereidingen wordt onder elkaar verdeeld. Het motto hierbij is ‘Do it together’. Zo creëren we met de activiteiten een kleine community. Het zal knokken worden om het hoofd boven water te houden”, laat Caroline Smeets horen. “Ik moet het nu doen. Als ik het niet doe, ga ik daar later spijt van hebben.”