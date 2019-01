S-Lim test slimme camera’s voor multifunctioneel gebruik LXB

16 januari 2019

12u00 0 Genk Zestien Limburgse gemeenten engageren zich om via een groepsaankoop bij S-Lim een netwerk van slimme camera’s uit te rollen. De helft van de gemeenten start al in de lente dit jaar met zo’n netwerk. Op het stadsplein van Genk worden eerst de camera’s van 5 firma’s getest. Tegen eind volgende maand zullen drie firma‘s gekozen worden die onder elkaar gaan uitmaken wie finaal de slimme camera’s mag leveren.

“Het gaat niet enkel om een aankoop in groep”, legt Joris Van Haver, beheerder van het dossier bij S- Lim, uit. “Met de erbijhorende software kunnen we alle camera’s die in het netwerk zitten voor meerdere functies gebruiken. Het is de achterliggende software die slim is en die zorgt voor een koppeling aan concrete toepassingen.” En die hebben veel voordelen voor de gebruikers. “Zo kunnen we bijvoorbeeld niet enkel de nummerplaten van auto’s herkennen maar ook tellen hoeveel het er zijn”, legde Joris Van Haver uit.

Straatverlichting

“We kunnen ook de herkomst van de auto’s vaststellen en daar nog andere gegevens aan linken. Zoals? De straatverlichting afstellen bij sneeuw of regen. Of nog; je gaat naar een match van Racing Genk maar na afloop zit je bij het terug naar huis gaan vast in de files”, wierp hij op. Tot je op je smartphone een bericht krijgt dat je best een kwartier wacht om naar huis te vertrekken. De straatverlichting blijft langer branden en borden langs de weg sturen je naar de juiste richting zodat je veilig en snel kan thuiskomen.”

Genk Voortrekker

Limburg neemt het voortouw als het gaat over de inzet van nieuwe technologieën en innovatie. Het is ook de missie van S- Lim, liet de directeur Kan Neyens weten. “Steden en gemeenten vormen onze motor en stuwende kracht. Ze beschikken over massa’s gegevens en infrastructuur. Bovendien bestaat de wil om samen te werken met behulp van slimme systemen die het leven van de mensen makkelijker, de schoolomgeving veiliger, de circulatie van het verkeer efficiënter maken. Ook het sluikstorten en vandalisme kan beter aangepakt worden.”

Evenementen

Genk is één van de 16 gemeenten die in het netwerk stappen. “We trekken daar 750.000 euro voor uit”, stelde burgemeester Wim Dries. “We zetten al jaren tijdelijke camera’s in op grote evenementen, en we doen dit in het kader van ‘crowd control’ en veiligheid. De tijdelijke camera’s gaan we door vaste vervangen. Verder gaan we ze inzetten om bezoekers en passanten te tellen.”

De andere gemeenten zijn As, Beringen, Kinrooi, Lommel, Maasmechelen, Peer, Tongeren, Bilzen, Bocholt, Houthalen-Helchteren, Oudsbergen, Riemst, Zonhoven, Heusden-Zolder en Maaseik.