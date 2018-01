Rookschade in appartementsblok 02u30 0

Aan de Hooierweg in Kolderbos is met oudjaarsnacht brand ontstaan in een appartement. Toen de brandweer arriveerde was het vuur al vanzelf gedoofd. Rookschade is er wel in zeker zes appartementen, maar ze zijn niet onbewoonbaar. Niemand raakte gewond. (MMM)