Ronny Van Geneugden zamelt kledij in voor Afrikaanse kinderen 20 januari 2018

02u37 0 Genk En of oud-speler en -trainer van Racing Genk, Ronny Van Geneugden (49), het hart op de juiste plaats heeft. De huidige bondscoach van Malawi zamelt sportkledij in voor de inwoners van het arme Afrikaanse land. Maandag vertrekt hij met het vliegtuig om ter plekke de ingezamelde spullen uit te delen. "Nu al kunnen we 15 jonge voetballers een volledige uitrusting schenken."

Ronny Van Geneugden krijgt hulp van de Stad Genk, van Racing Genk en de technische school Sint-Lodewijk. Nog tot 1 maart kan iedereen sportkledij binnenbrengen. Gisteren werd al een heel busje volgestouwd met kleren voor kinderen uit Malawi. De ex-voetballer onderhandelt nog met DHL om de spullen ter plekke te brengen.





Gul gegeven

"We hebben ballen gekregen maar ook zakken en tassen vol truitjes, sokken, schoenen en broeken. Ook andere kledij wordt gul gegeven. De kleren gaan niet enkel naar jonge voetballers. Ook meisjes die netbal spelen, kleden we aan. We delen zelf alle spullen uit aan de mensen die ze nodig hebben. Ginder is voetbal voor velen een houvast. Als bondscoach druk ik een stempel op het sportieve verhaal. Maar als mens wil ik zoveel het kan de armen helpen, niet het minst de kinderen." Ronny Van Geneugden begon de inzamelactie toen hij in het land op lokale markten hopen kleren zag liggen. "Hoewel die gratis geschonken werden door inwoners uit Europa en de VS, worden die kleren er verkocht. Zo vallen arme kinderen toch weer uit de boot. Dat greep me zo aan, dat ik zelf met een actie ben begonnen. Ik sta er dan ook op om zelf de ingezamelde spullen uit te delen."





Je kan nog tot 1 maart bij Racing Genk spullen binnenbrengen op dinsdag en donderdag van 17.30 tot 19 uur. Op schooldagen kan je sportkledij afgeven bij Sint-Lodewijk. Giften kunnen op rekeningnummer van de sportdienst van de stad (BE38 3350041 83372) gestort worden met vermelding Steun Malawi. (LXB)