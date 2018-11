Rond Genk lopen voor de mobiliteit

van kwetsbare kinderen en jongeren “Verplaatsingen voor onze doelgriep zijn niet evident” LXB

22 november 2018

12u00 0 Genk Jeugdwelzijnswerk Gigos, die 3600 kwetsbare en kansarme kinderen en jongeren uit Sledderlo, Winterslag, Waterschei, Zwartberg en Genk- Zuid opvangt, begeleidt en zinvol bezighoudt, zet voor in de Warmste Week heel wat activiteiten op. Het geld gaat naar goede doelen. Bart Soons, de directeur van alle Gigos- jeugdhuizen, geeft het voorbeeld. Hij loopt een traject dat alle jeugdhuizen van Gigos en bedrijventerreinen in Genk met elkaar verbindt. “Ik wil zoveel mogelijk geld bij elkaar lopen zodat de kinderen en jongeren zich makkelijker kunnen verplaatsen”, liet Bart Soons weten.

Forrest Gump

Run Bart Run, heet het initiatief “Ik haalde inspiratie uit Forrest Gump met Tom Hanks die door Amerika loopt, ik trek de loopschoenen aan voor de ronde van Genk .” Hij begint op woensdag 19 december aan de sponsorloop. “Bedrijven en particulieren die de actie willen steunen, bepalen hoeveel kilometer ik straks ga lopen”, lichtte hij toe. “Alleen, ik zet er een maximum op. Naargelang het bedrag van de sponsors leg ik een halve of een hele marathon af.”

Een signaal

Met z’n loopnummer wil hij een signaal geven. “Voor de doelgroep, met wie we werken, is het niet vanzelfsprekend met hen naar een of andere activiteit te gaan. We kunnen dat goedkoper doen met openbaar vervoer maar dat is niet altijd praktisch haalbaar. We hebben drie minibussen die we goed onderhouden maar ze kosten veel geld. Bovendien moeten we bussen inhuren. Jaarlijks geven we aan mobiliteit 50.000 euro uit. Ons oudste busje gaat al 10 jaar mee, een nieuw kost tussen de 25 à 30.000 euro. Het geld van de run gaat daar grotendeels naartoe.” Bart vraagt per lopende meter één euro. Z’n actie kent bijval op sociale media waar ze al bijna 9000 keer werd gedeeld.

De werkingen

Naast Run Bart Run houden de vijf Gigoswerkingen ook acties in het kader van de Warmste Week. De jeugd van Sledderlo gaat met de bakfiets soep verkopen. Winterslag verkoopt aluminium drinkbussen. “Wie eentje voor 5 euro koopt, betaalt 10 euro zodat we een tweede drinkbus kunnen schenken aan kleuters en kinderen. We willen hen aanzetten om minder frisdranken maar méér water te drinken”, lichtte Soons toe. Genk-Zuid gaat koekjes bakken en breiwerkjes maken. Waterschei doet een soep- en koekjesverkoop. De acties van Zwartberg liggen nog niet vast. Wie Run Bart Run wil steunen, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer BE53 0014 6290 1153 met vermelding Run Bart Run. Z’n filmpje kan je op You Tube bekijken: https//youtu.be/BJ_CXvqU2M.