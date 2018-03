Rolex-eigenaar beschoten na mislukte verkoop 07 maart 2018

02u47 0

De correctionele rechtbank in Tongeren heeft twee mannen van 20 en 52 jaar veroordeeld tot 18 maanden cel en een boete van 800 euro, omdat ze met geweld een Genkenaar van zijn Rolex-horloge probeerden te beroven. Twintiger A.A. uit Opglabbeek zei dat hij al geruime tijd op zoek was naar zo'n duur horloge. Hij maakte op 27 juli vorig jaar in Antwerpen een afspraak met een eigenaar voor een mogelijke aankoop. Het kwam niet tot een akkoord en de twintiger was behoorlijk boos toen de andere man een foto van hem nam. Toch werd op 30 juli een nieuwe afspraak gemaakt aan een tankstation in Genk. Daar was A.A. vergezeld door vijftiger M.I., die gewapend was met een alarmpistool. Ook daar kwam het niet tot een akkoord, waarna de Rolex-eigenaar vertrok. Hij werd daarop beschoten en achtervolgd door het duo. Toen ze hem konden inhalen, werd hij neergehaald en vielen er rake klappen. Omdat de twintiger zich intussen laat begeleiden en duidelijk op het betere pad is, verleende de rechter hem uitstel voor de celstraf, behalve de voorhechtenis. Hij moet een cursus 'Slachtoffer in beeld' volgen. (JEK)