Rode loper en erehaag voor eerste bezoekers T2 Campus 06 september 2018

Gisteren werd de rode loper uitgerold voor vijftig jongeren die in de T2 Campus op het Thor Park (vroegere site van de André Dumontmijn van Waterschei, nvdr.) de opleiding bouw, hout en het installeren van centale verwarming volgen. Het was de eerste lichting die het glazen gebouw, 24.000 vierkante meter groot waar 300 opleidingen in techniek en technologie worden aangeboden, binnenstapte. Tegen het eind van het jaar zouden dagelijks 1.300 cursisten een opleiding, training of workshop volgen. Onder de vijftig nieuwe leerlingen, was er slechts één meisje: Kayleigh Beckers (17) uit Lanaken. Ze volgt een opleiding hout. Ze reageerde verwonderd op hoe ze werd onthaald op de T2 Campus. "Ik moest op de rode loper door een erehaag van lesgevers lopen. Ze klapten voor mij en m'n medestudenten in de handen. Toch een kippenvelmoment dat ik niet snel ga vergeten", vertelt ze. Van de 50 trainees - zo worden de cursisten voortaan genoemd, hun instructeurs zijn de trainers - was Kevin Salden de allereerste die de campus binnenkwam.





Als beloning kreeg hij van Syntra Limburg, de stad en de VDAB - de partners die de campus bouwden en mee financierden (57 miljoen euro) een opleidingscheque van 150 euro. Dat de nieuwbouw nu al z'n vruchten afwerpt, blijkt uit de stijging van het aantal inschrijvingen van trainees. "We tellen nu al één derde meer dan vorig jaar", stelde Chris Vencken van Syntra Limburg. (LXB)