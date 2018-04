Robot helpt chirurg bij plaatsing knie- en heupprotheses 24 april 2018

02u59 0 Genk Gisteren werd voor het eerst in Vlaanderen een slimme robot ingezet bij patiënten die een nieuwe knie of heup nodig hebben. De medische primeur werd tegelijkertijd uitgevoerd in het Ziekenhuis Oost- Limburg in Genk en het Mariaziekenhuis van Overpelt.

Later komt een derde robot te staan in Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik. "Een nieuwe stap in de robotchirurgie", vertelde algemeen-directeur Mariaziekenhuis Bernard Himpens.





De robot, die een miljoen euro kost, werd De Mako gedoopt. "Hij maakt de chirurg beter", vulde Johan Bellemans, chirurg gespecialiseerd in het plaatsen van knieprotheses, aan. "De plaatsing gebeurt optimaal en quasi perfect. De robot geeft de chirurg niet enkel bijkomende informatie, hij wordt er ook fysiek door bijgestuurd." Dokter Himpens spreekt van een gepersonaliseerde ingreep. Het inzetten van de intelligente robot levert heel wat voordelen op, niet het minst voor de patiënten. "Hij bespoedigt de revalidatie en de patiënt moet minder lang in het ziekenhuis blijven. De protheses gaan langer mee." De drie Limburgse ziekenhuizen zitten in het ziekenhuisnetwerk Noordoost- Limburg. "Door gebruik van dezelfde hoogwaardige apparatuur willen we een groot deel van de patiënten in onze regio eenzelfde hoogstaande zorg aanbieden", stelde Himpens. De patiënten kunnen zo kort mogelijk bij huis behandeld worden op een gelijkwaardige manier."





(LXB)