Ritje op kameel of knuffel met python 27 juni 2018

Zo'n 340 gasten van Ter Heide, een plek voor mensen met een beperking, hebben in het plantencentrum een onvergetelijke dag meegemaakt. Met personeel en familieleden genoten ze van een familiedag. Er was veel te beleven, zoals een ritje in een golfkarretje, een knuffel met een python of op stap op de rug van een kameel. Om niets aan het toeval over te laten, werden rolstoelen, fietsen en verzorgtafels van Ter Heide naar het plantencentrum gebracht. "Een kleine volksverhuizing, maar het loonde de moeite", lacht Hilde Kubben van Ter Heide. (LXB)