Red Devils heropenen uitvalsbasis MOTARDS GELINKT AAN HELLS ANGELS KREGEN EERDER EXPLOITATIEVERBOD

24 juli 2018

02u42 0 Genk De Red Devils, een supportclub van de Hells Angels, hebben hun deuren opnieuw geopend in Leopoldsburg. Nochtans hadden ze eerder een exploitatieverbod gekregen voor hun uitvalsbasis 'Route 184', die nu 'Road House' heet. "Maar alle vergunningen zijn in orde", klinkt het bij de politie.

In mei kregen de Hells Angels in Limburg nog rake klappen, met de sluiting van hun clubhuis in Genk én het exploitatieverbod voor supportclub Red Devils in Leopoldsburg. Op dat moment stond enkel chapter Rekem nog overeind.





Maar de Red Devils zijn er toch in geslaagd om hun uitvalsbasis te heropenen. Niet meer onder de naam 'Route 184', wel onder 'Road House'. "Officieel is het een café", klinkt het bij de politie van Leopoldsburg. "De zaak is in orde met alle vergunningen en alle regels werden gevolgd. En ja, vermoedelijk gaat het om dezelfde groep mensen die er eerder al zat." Dat het effectief om de Red Devils gaat, wilde de politie niet zeggen. Maar bronnen bevestigen het nieuws wel.





Komend weekend vinden de Harley Days plaats in Leopoldsburg en dan zal het café in de Stationsstraat ongetwijfeld dé stek worden voor Hells Angels en aanhangers. Jaarlijks zakken er motards uit heel Europa af, maar meestal blijven incidenten uit. Officieel zou de club pas heropenen eens de afdeling van de Angels in Genk weer actief zou zijn, maar blijkbaar dacht het bestuur er anders over.





Concurrenten dagen uit

Intussen duiken de laatste dagen berichten op over de frequente aanwezigheid van de rivaliserende Bandidos in het Genkse. Zij reden al meerdere keren bewust met een groep 'members' doorheen de stad, terwijl die 'run' ook gefilmd werd. Eerder deden ook de Outlaws dat al. Volgens bronnen bij de politie gaat het om een vorm van uitdagen en profilering naar de Angels toe, want binnen de wereld van motorbendes is Genk het territorium van de Hells Angels - net zoals Lanaken. Maasmechelen is dan weer 'eigendom' van de rivaliserende Outlaws. De Bandidos zijn vooral net over de Nederlandse grens zeer actief, maar proberen dus meer voet aan wal te krijgen in Genk. En sinds de inval van de federale politie zitten heel wat Hells Angels in de cel, en is hun clubhuis tijdelijk gesloten.





Gespannen situatie

De politie houdt de situatie al langer in de gaten en liet eerder al verstaan dat de situatie ondergronds gespannen blijft. Zo bleken heel wat autobranden én een aanslag met een granaat in Genk en Houthalen vorig jaar gelinkt aan afrekeningen binnen de motorwereld. Het gaat dan vooral om ruzies tussen voormalige en huidige leden van de Angels.