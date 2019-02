Red Bull Neymar Jr’s Five komt naar Genk LXB

19 februari 2019

Zaterdag 23 februari komt de Red Bull Neymar Jr’s Five, een indoor voetbalcompetitie, naar Genk, meer bepaald naar de overdekte Soccer Arena in Sledderlo. Daar spelen teams tegen elkaar voor de nationale finale die mei dit jaar in Brussel zal betwist worden. De winnende pleoeg mag deelnemen aan de wereldfinale. De Belgische ploeg die de nationale finale wint, wordt klaargestoomd door Karim Bachar, drievoudig futsalcoach van het jaar. Inschrijven kan nog via de site www.redbullmarjrsfive.com.