Ramkrakers wagen hun kans bij juwelier in Stalenstraat 09 mei 2018

Dieven hebben maandagnacht 3.30 uur een ramkraak proberen plegen op een juwelierszaak in de Stalenstraat. De vitrine werd met een bestelwagen ingebeukt. De metalen rolluik en de vitrine liepen zware schade op. Twee daders vluchtten op een scooter weg in de richting van de Onderwijslaan. De bestelwagen, met gestolen Nederlandse nummerplaat, lieten ze achter bij de winkel. Het is nog niet duidelijk of de verdachten de winkel konden binnen breken en welke buit ze eventueel gemaakt hebben. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De Federale Gerechtelijke Politie voert verder onderzoek.





(MMM)