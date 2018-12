Radiopresentatoren verkopen warme soep voor jongen met hersenaandoening “Hij zeurt niet, hij is gelukkig met kleine dingen” LXB

10 december 2018

12u00 0 Genk Radio 2- presentatoren Niels Vandeloo uit Genk en één van de drie Madammen Britt Van Marsenille uit Antwerpen hebben in het kader van de Warmste Week actie gevoerd voor Vincent Wellens (9), een jongen uit Genk die lijdt aan cerebrale parese. Ze verkochten warme soep op de versmarkt in Winterslag. De opbrengst gaat naar Make a Wish die een wens van Vincent gaat realiseren en de jongen wil verrassen met een onvergetelijke beleving. “We hebben zo’n 60 liter soep verkocht”, aldus Niels Vandeloo.

Vroeggeboorte

“Ik ben geraakt door het verhaal van Vincent”, wist hij ons te vertellen. “Hij is net zoals ik te vroeg geboren. We zijn beiden na 33 weken zwangerschap op de wereld gezet. Zelf heb ik er niets aan overgehouden, Vincent spijtig genoeg wel.” Vincent heeft drie wensen opgegeven. “Hij droomt ervan om politieagent te worden”, lieten Sam Wellens en Elke Schreurs, de papa en mama van Vincent horen. “Hij is gek van de Buurtpolitie en wil graag een dag met de acteurs doorbrengen en de set bezoeken waar de tv-serie wordt opgenomen.”

Wensen

Vincent is ook een super fan van Enzo Knol, een populaire Nederlandse vlogger. “Vincent volgt wat hij op z’n vlog schrijft nauwgezet. Hij moet er veelal om lachen. De situaties zijn grappig en dat maakt hem blij.” Als derde wens wil Vincent voor een dag in een café staan. “Thuis speelt hij cafeetje. De salontafel dient dan als toog.” Make a wish is nu bezig om de eerste wens in vervulling te laten gaan: een dag met de Buurtpolitie optrekken!”. Vincent moet als gevolg van z’n aandoening cerebrale parese in een rolstoel zitten. Hij wilde aanwezig zijn bij de stand van de soepverkoop.

Minder mobiel

“Hij is een vrolijke jongen, ons zonnetje in huis”, aldus de ouders van Vincent. “Hij beseft dat hij een beperking heeft waarmee hij moet leven. Maar hij treurt er niet om.” Cerebrale parese is het gevolg van een hersenbloeding en tekort aan zuurstof bij de bevalling. “Z’n hersenen zijn niet in staat om de juiste spanning aan de spieren te geven”, verduidelijkten Vincent’s ouders. “Bij Vincent worden z’n spieren door de hersenen verkeerd aangestuurd. Hierdoor kan hij niet stappen. Hij krijgt op regelmatige basis inspuitingen met botox. Hij heeft ook ingrepen ondergaan om spieren te verleggen. Dat helpt gezien hij nu toch al z’n benen kan strekken. Wat voorheen onmogelijk was.”

Gelukkig

Cerebrale parese tast ook het gezichtsvermogen aan. “Vincent kan alles wel zien maar hij moet zich wel hiervoor focussen”, verklaarden z’n papa en mama. “Z’n verstand is gelukkig oké. Alleen, hij heeft een motorische achterstand waardoor hij minder mobiel kan zijn.” Hoe gaan Sam en Elke met de hersenafwijking van hun zoon om? “We zijn als het ware met z’n beperking opgegroeid. Hij heeft van toen klein was al cerebrale parese. Vincent gaat goed om met z’n beperking”, bekenden z’n ouders. “Toch is hij een gelukkige jongen die niet zeurt. Hij is tevreden met kleine dingen.”