Racing start met voordelige abonnementen voor leefloners 18 juli 2018

Dat Racing Genk zich engageert voor de kwetsbaren in de samenleving, blijkt uit de initiatieven die FRZA of het community project binnen de voetbalclub realiseert. Voor het nieuwe seizoen kunnen mensen die een leefloon van het OCMW ontvangen een abonnement bekomen voor de matchen op KRC Genk, en dit tegen een sociaal tarief. "We geven leefloners de kans om drie keer per jaar naar het voetbal te komen", legde community manager van Racing Marc Hardy uit. "We doen dit op provinciaal niveau. Afhankelijk van het aantal leefloners per gemeente stellen we een aantal tickets ter beschikking aan het OCMW van die gemeente. We streven ernaar per wedstrijd 150 mensen uit de provincie in het stadion van Genk te kunnen verwelkomen."





Marc geeft nog een extraatje weg: "KRC- supporters bieden we een jaarabonnement aan tegen een voordelig tarief." Alle Limburgse OCMW's krijgen nog deze week hierover een brief toegestuurd. Ria Grondelaers, de voorzitter OCMW-Genk, looft het initiatief: "In onze samenleving heeft niet iedereen dezelfde kansen. KRC Genk zet met FRZA haar troeven in om de meest kwetsbaren extra kansen te geven tot particiaptie en integratie", aldus nog Grondelaers. (LXB)