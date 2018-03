Racing organiseert fietslessen voor vrouwen 14 maart 2018

Racing Genk organiseert een fietscursus voor vrouwen. Tien vrouwen volgen vijf weken lang tien lessen.





"Als voetbalclub hebben we ook een maatschappelijke taak", reageert community manager bij KRC Marc Hardy, die de lessen samen met het Vrouwencentrum in Genk en Rimo inricht. De cursus is bedoeld voor vrouwen die komen uit landen waar geen fietscultuur bestaat. De vrouwen stappen bij KRC voor het eerst op een fiets. Een van hen is Reem (36), een Palestijnse moeder van twee die in haar land van herkomst apotheker was. "Fietsen kon daar niet. Er zijn geen fietspaden en het is te gevaarlijk. Nu leer ik fietsen om straks naar Bokrijk of een winkel in de buurt te kunnen." (LXB)