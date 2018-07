Racing naar een energieneutraal stadion 05 juli 2018

02u42 0 Genk Racing Genk zet duurzaamheid hoog in het vaandel. Daar getuigt de nieuwe grasmat van. Gisteren zijn de werken gestart om op het veld van de Luminus Arena een duurzame hybride grasmat aan te brengen.

Daar zorgt Grassmasters voor, een bedrijf met een jarenlange expertise. Tussen de natuurlijke grassprieten worden 20 miljoen vezels van kunstof 'geprikt' met een gesofisticeerde machine. Hiervoor investeert Racing 500.000 euro. "De mat gaat 15 jaar mee, laat meer water door en is veel stabieler", weet ceo van Grassmasters Yves de Cockers. Racing trekt de duurzaamheid door in héél het stadion, meer specifiek op het vlak van energie. "Tegen 2020 zal het stadion energieneutraal zijn", legt stadiodirecteur Kobe Schepers uit. "We hebben de gasketels en veldverwarming al aangepast. Ook de verwarmingsinstalaltie is vervangen, en we zijn bezig met de verlichting waarbij we alle lampen vervangen door ledlichten. Bovendien kunnen we het stroomverbruik afstemmen op de activtieiten die in het stadion doorgaan", aldus Schepers. In de volgende fase worden zonnepanelen geplaatst. Ook de installatie van elektrische laadpalen wordt bekeken. (LXB)