Racing Genk zoekt stadionspeaker 30 juni 2018

Met Erik Gerits als kersvers algemeen directeur aan het roer van Racing Genk wordt de focus gelegd op de beleving voor en met de supporters van de club. Niet in het minst in en rond de Luminus Arena, de thuishaven van Racing. Om de beleving tijdens matchen op te krikken zoekt de club naar een stadionspeaker. "Het moet weer kolken volgend seizoen", zegt woordvoerder Willem Boogaerts. Dat doet de club al met een FRZA! Fanzone die bij elke thuismatch instaat voor het entertainment. "Met nieuwe gadgets kleuren we het stadion blauw. Met een stadionspeaker zorgen we met het huidige team en de sfeermakers van tribune Zuid voor nog méér sfeer", aldus Boogaerts. De speaker moet 20.000 supporters animeren. Hierbij spelen ook presentatie, stemvolume en enthousiasme een rol. En natuurlijk, er moet blauw bloed door de aderen van de stadionspeaker stromen. Kandidaten kunnen zich inschrijven tot 9 juli via info@krcgenk.be. De meest geschikte kandidaten doen een live test tijdens een match met publiek.





