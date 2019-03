Racing Genk werft extra stewards aan om het nijpend tekort weg te werken

LXB

01 maart 2019

14u32 3 Genk Racing Genk kampt met een nijpend tekort aan stewards. De club die momenteel los op kop staat in de hoogste klasse van de nationale voetbalcompetitie kan bij thuismatchen putten uit een kleine 110 stewards. “We hebben er bijkomend nog zo’n 30 à 40 nodig, zeker bij matchen met een hoog risico. Met een 150 stewards zitten we safe”, stelt Michel Cornelissen die bij KRC Genk gaat over de veiligheid in de Luminus Arena. Gelukkig krijgt de club hulp van stewards van andere voetbalclubs zoals Antwerp en STVV. “De solidariteit onder de clubs om stewards te leveren, is groot”, vult hij aan.

KRC Genk start met een campagne om extra stewards aan te werven. Een infomoment, dat gisteren doorging in het stadion, is de eerste stap. Een kleine 40 kandidaat-stewards daagden op. Ze kregen uitleg over de voorwaarden om steward te kunnen worden, werden geïnformeerd over de opleiding, bevoegdheden en taken van stewards. Een van de kandidaten is Gerarda Prikken (44) uit Bree, die werkt in een kinderopvang. Ze is één van de weinige vrouwen tussen een meerderheid van mannen. “Ik wil juist als vrouw bewijzen dat we ook goeie stewards kunnen zijn”, laat ze horen. “Als vrouw hebben we een extra troef. Ik denk dat supporters meer respect tonen en zich koest houden als ze te doen hebben met een vrouwelijke steward”, werpt ze op.

Motivatie

Het feit dat ze houdt van voetbal en Racing Genk haar favoriete club is, verklaart deels haar motivatie om steward te willen worden. “Ik ben ook een sociaal iemand geworden. En ik ben van werk veranderd. Ik ben nu aan de slag in de kinderopvang, en daar speelt veiligheid ook een belangrijke rol”, vindt ze. Cedric Cordie (24) uit Genk heeft nu extra vrije tijd om steward te worden. “Ik heb net een verbouwing achter de rug”, laat hij weten. “Ik werk bij de autokeuring, en daar moet ik ook waken over de veiligheid. Bovendien begeleid ik daar de mensen, en een steward doet dat voor supporters. Naar verluidt is de gemiddelde leeftijd van stewards bij Racing 50 jaar. Ik wil voor verjonging zorgen”, besluit hij.

Een traject

Om steward te worden, moet je een hele weg afleggen en aan voorwaarden voldoen. Zo kan je pas vanaf je 18de steward worden. De laatste vijf jaar mag je geen stadionverbod opgelopen hebben. Elk jaar moet je naar de huisarts voor een attest van fysieke paraatheid. Er volgt een opleiding: 11 uur theorie, 7 uur praktijk en 5 stage-wedstrijden. Slaag je, dan volgt een opleiding door de voetbalbond. Jaarlijks moeten stewards dan 6 uur bijscholing gaan volgen.