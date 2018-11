Racing Genk houdt Warmste Maand

met inzameling van droge voeding LXB

22 november 2018

12u00 1 Genk Racing Genk pakt uit met de Warmste Maand. De club vraagt de supporters om in december basisproducten te deponeren in grote bakken aan de ingang van het stadion. De fans van KRC Genk kunnen dat doen voor, tijdens en na de vier matchen die de club in december afwerkt. “Dertien Sint- Vincentiusverenigingen uit de provincie vragen onze hulp”, stelde Erik Gerits, de algemeen-directeur van KRC Genk.

Racing Genk is niet aan z’n proefstuk toe. Eind vorige maand kon de club op vraag van de Limburgse Sint- Vincentiusverenigingen - dat voedselpakketten samenstelt voor kansarme gezinnen in heel de provincie - 10.000 kilo droge voeding inzamelen bij de supporters. Nu wordt de actie uitgebreid naar héél de maand december. En opnieuw geeft de club het goede voorbeeld. “Ons stamnummer bij de voetbalbond is 322", zegt Erik Gerits, algemeen- directeur van KRC Genk. “Bij elk van de vier matchen dragen we als club exact 322 kilo aan suiker, bloem, melk, rijst en pasta bij. We doen nu een tweede oproep naar de supporters toe.”

Nu zaterdag als Racing thuis tegen Cercle Brugge speelt, vraagt de club dat de fans ook sintsnoep meebrengen. “Zo vinden kinderen uit kansarme gezinnen ook iets lekkers in hun schoentje op 6 december”, aldus Erik Gerits.

Bankfilialen

Naast de club en de supporters zet ook Beobank, een belangrijke sponsor van de club, zijn schouders onder de Warmste Maand. Vanaf 3 tot en met 14 december kan je in elk filiaal van de bank suiker, melk, rijst of andere droge voeding binnenbrengen. Alles wat daar wordt binnengebracht, zal tijdens de wedstrijd van KRC Genk tegen Oostende naar de Luminus Arena in Genk gebracht worden.

Meer info over de Warmste Maand vind je op www.krcgenk.be.