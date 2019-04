Racing Genk-Club Brugge van 1998 als

“opwarmer” voor topper van zondag LXB

11 april 2019

12u00 0 Genk Nu zondag wordt de clash tussen Racing Genk en Club Brugge, de nummers een en twee in de voorlopige rangschikking van Play Off 1, betwist in de Luminus Arena. De 22.900 supporters - het stadion is helemaal uitverkocht - krijgen zondag twee matchen voor de prijs van één! ‘Naast de topper laten we in de Forza Fanzone (buiten aan het stadion) de wedstrijd zien die Racing in 1998 op eigen veld speelde tegen Club Brugge”, laat Willem Boogaerts, manager communicatie bij de club, weten. “We kregen van de vrt de band met de bewuste match, en die tonen we op twee grote schermen.”

Twee voor één

“Het is een wedstrijd uit de oude doos waarin onze coach Philip Clement, die toen voor Racing speelde , kan bewonderd worden. Ook clubicoon Pierre Denier die jaren speler en (hulp) trainer is geweest, en momenteel als ploegafgevaardigde bij KRC actief is, deed toen mee. Verder waren ook Domenico Olivieri en nog andere bekende voetballers van de partij”, vult Willem Boogaerts aan. “We doen dat om supporters al op te warmen in afwachting van de echte topper. En daarbij, het draagt bij tot méér sfeer”.

Animatie

Het zijn de supporters die voor sfeer zorgen. “We faciliteren hen daarbij door die tweede match te tonen maar ook door te zorgen voor animatie in het stadion. Voorafgaand aan de topper voorzien we meer dan 20.000 blauw- witte (de clubkleuren van Racing) klappers waarmee de fans onze spelers een hart onder de riem steken wanneer ze het plein oplopen”, licht Bogaerts toe. “Er zal vuurwerk worden afgestoken. Als muzikale act en extra boost voor de ploeg en de supporters treedt Patje Crimson (zowat de dj van de club) op. We willen een kolkend stadion. De maatregelen die bijdragen aan een extra sfeer en animatie in en rond het stadion voor de topper tegen Club Brugge zijn het werk van twee teams: dat van de stadionbeleving en dat van de communicatie!”