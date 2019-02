Quads en drifters maken de buurt

onveilig, en veroorzaken overlast LXB

25 februari 2019

12u00 0 Genk Quads en drifters maken buurt van Sledderlo en Genk-Zuid onveilig en zorgen voor overlast. Dat zegt Sabrina Cavaliere (N-VA) die op de gemeenteraad het probleem aankaartte bij burgemeester Wim Dries (CD&V). In Sledderlo zijn het quads, op Genk-Zuid vooral drifters die zorgen voor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers en omwonenden. Op Sledderlo zijn vluchtheuvels geplaatst om de snelheid van voorbijgangers te beperken. “Omwonenden merken dat quads en auto’s de vluchtheuvels ontwijken door over het fietspad te rijden”, getuigde Sabrina Cavaliere. “Anderen racen er graag over. Ze doen dat om te jumpen.”

Gevaarlijk

Volgens Cavaliere loopt een studie over hoe zulke toestanden kunnen voorkomen worden. “Een van de suggesties is het plaatsten van betonnen bloembakken”, lichtte ze verder toe. “Het maakt de situatie nog gevaarlijker. Meer nog, het zou zelfs een averechts effect kunnen hebben.” Wat betreft de drifters die racen op Genk-Zuid is het probleem naar eigen van het N-VA-raadslid makkelijk op te lossen. “Laat de politie meer patrouilleren, en schrijf zware boetes uit voor de overtreders.” Burgemeester Wim Dries was verrast te horen dat bestuurders verhoogde kruispunten ontwijken door over het fietspad te rijden. “Tussen de drempel en het fietspad staan paaltjes”, liet hij horen. We gaan er vanuit dat de paaltjes aangereden of verdwenen zijn, en zo duiken de problemen terug op.” De dienst signalisatie van de stad gaat ter plaatse kijken en zal de nodige herstelwerken uitvoeren.

Opvolging

Volgens de burgemeester wordt de overlast door quads en drifters intensief opgevolgd door de politie. “Bij vaststellingen treden we repressief op”, aldus Wim Dries. “Afgelopen zomer hielden we een sensibiliseringscampagne voor bestuurders van quads met frequente controles. De 56 private eigenaars van quads kregen allemaal een brief met aanbevelingen en met een brochure over de wetgeving voor quads.”