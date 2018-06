Qmusic parkeert Foute Caravan op stadsplein 29 juni 2018

03u01 0

Radiozender Qmusic trekt met de Foute Caravan door Vlaanderen. Gisteren stond de gedateerde sleurhut, die dient als mobiele studio en slaapplaats voor de dj's Maarten en Dorothee, op het stadsplein in Genk voor een uitzending van drie uur. "We maken radio uit de oude doos", vertelt Robbie Debbaut, een van de vier medewerkers van Qmusic die liveradio uit de Foute Caravan mogelijk maken. "Er mag gerust iets verkeerd gaan in de uitzending. Ook moeten de dj's bij momenten improviseren, zeker als in het zendblok van drie uur het Foute Uur wordt gebracht."





Aan de Foute Caravan kwam gisteren de Nederlandse popgroep Wulf optreden. De ronde door Vlaanderen moet gezien worden als een aanloop naar de Foute Party die vandaag in Flanders Expo in Gent plaatsvindt. (LXB)