PVDA pleit voor schepen van Armoedebestrijding 31 maart 2018

03u14 0 Genk Uit een bevraging van 1.400 Genkenaren leert de politieke partij PVDA dat de belangrijkste bezorgdheden van de Genkenaars kinderarmoede, werk en gezondheid zijn. PVDA stelt onder meer dat er een schepen van Armoedebestrijding moet komen.

Vijf maanden lang trokken zo'n honderd vrijwilligers van PVDA naar de stad en de wijken om de Genkenaren te vragen wat hen bezig houdt. Zes op de tien zeggen dat de strijd tegen werkloosheid een prioriteit moet zijn. Liefst negen op de tien vinden dat de bestrijding van de kinderarmoede minstens even belangrijk is. "Er moet een schepen van Armoede komen", zegt Gaby Colebunders, ex- Fordwerknemer en lijsttrekker voor PVDA. "Het is tijd dat er een armoedetoets wordt ingevoerd voor onderwijs, huisvesting, gezondheid en andere domeinen. De kinderarmoede in Genk is de voorbije jaren verdubbeld, van 15 naar 30 procent." De Genkenaars die bevraagd werden, konden ook zelf voorstellen doen om problemen aan te pakken. Bijna de helft zegt dat de gemeentebelastingen lager moeten. Veel inwoners willen sociale ateliers in de wijken, als instrument tegen werkloosheid. En waarom geen jongeren aanwerven voor bouwprojecten? Ook gratis onderwijs, gratis containerparken en hogere leeflonen waren enkele voorstellen. (LXB)