Provincie bouwt oefenhal voor

brandweer, politie en ambulanciers LXB

08 januari 2019

18u36 1 Genk Vandaag werd op de site van de vroegere mijn van Zwartberg (Genk) het startschot gegeven van de bouw een multifunctionele oefenhal voor politiemensen, brandweerlieden en ambulanciers die een opleiding volgen bij het PLOT. De laatste is een centrum voor de opleiding en training van beroepskrachten en vrijwilligers bij de brandweer- en politiekorpsen en ambulanciers in de provincie Limburg.

“Maar er is grote nood aan up to date infrastructuur om de 2325 agenten, 1330 brandweermensen en 650 ambulanciers die actief zijn in Limburg mogelijkheden te geven om wat ze geleerd hebben in de praktijk te oefenen”, aldus Bert Lambrechts. “Ze volgen in de nieuwe hal realiteitsgerichte oefeningen.” De oefenhal kost 1,6 miljoen euro. Het is het eerste gebouw op de site waar de provincie 10 hectare heeft gekocht (prijs: meer dan 3 miljoen euro) om daar een heuse Veiligheidscampus uit te bouwen.

De nieuwe hal biedt niet enkel een geschikte ruimte om te oefenen. Ook kunnen nieuwe oefentechnieken getest worden in de overdekte hal en op het terrein rond het gebouw. “Zo voorzien we een parcours waar brandweermannen- en vrouwen leren zichzelf te redden uit een noodsituatie”, liet Jakcy Vastmans, de directeur van het PLOT in Genk, horen. “Ook gaan we een verkeersongeval simuleren waar de brandweer en ambulanciers bijstand verlenen. We kunnen verschillende opstellingen doen omdat de elementen uit elkaar kunnen gehaald en voor een andere oefening gebruikt kunnen worden.”

Link met verleden

Ook het gebouw zelf is een mooi en vooruitstrevend voorbeeld van een zogenaamd circulair gebouw. “We bouwen houten wanden die volledig gedemonteerd en gerecycleerd kunnen worden”, legde Dave Beuten, algemeen- directeur van NV Mathieu Gijbels, de aannemer die de oefenhal bouwt. Het gebouw sluit ook esthetisch mooi aan bij het mijnverleden. De zwarte en grijze wanden verwijzen naar het voormalig tijdperk van de steenoolmijnen. Als alles volgens plan verloopt, zal de oefenhal tegen april dit jaar gebruiksklaar zijn.