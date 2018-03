Protest tegen groeperen kinderopvang VERONTRUSTE OUDERS LATEN STEM HOREN OP GEMEENTERAAD XAVIER LENAERS

17 maart 2018

02u44 0 Genk Veertig ongeruste ouders uit Bokrijk en naburige wijken kwamen gisteren naar de gemeenteraad van Genk om hun ongenoegen te uiten over de reorganisatie van de buitenschoolse kinderopvang. De stad wil de opvang groeperen op vijf locaties.

Genk telt 25 basisscholen, goed voor 7.000 kinderen. Zo'n 1.000 blijven voor en na de lessen in de opvang op school. 300 onder hen zitten in de korte opvang. Daar blijven ze niet langer dan een uur. 700 gaan naar de lange opvang. De stad verandert nu de buitenschoolse opvang. Voortaan zullen kinderen opgevangen worden op vijf locaties in de stad. Voor Genk-Oost en Genk-Noord is de opvang twee jaar geleden gestart. Genk-West start volgende maand op. En vanaf 2019 komen Genk-Centrum en Genk-Zuid aan bod.





Het plan om de opvang te groeperen, roept vragen op bij ouders. Ze hielden een petitie met 700 handtekeningen zodat het nieuwe systeem van buitenschoolse opvang als eerste punt op de agenda van de gemeenteraad werd behandeld. Vier van de ouders vertolkten wat hen en andere ouders dwarszit. "We willen dat de zaak on hold wordt gezet", zegt Inge Lemmens, ouder van een kind op de gemeentelijke basisschool Sterrenrijk in Bokrijk.





Evaluatie

"Er moet eerst een evaluatie komen van de nieuwe aanpak. We vragen inzicht en transparantie in de evaluatie. Het betekent dat alle ouders worden gehoord en bevraagd naar hun noden en die van de kinderen." Katrien Dreesen, een ouder van een kind bij Freinet on the move, wil dat ouders bij de kinderopvang nieuwe stijl meer betrokken worden. "We vragen dat de stad daar werk van maakt, en zich niet louter beperkt tot infomomenten."





Het centraliseren van de opvang op vijf plekken leidt tot hogere uitgaven. "Mijn drie kinderen gaan naar Sterrenrijk, ik breng ze met de fiets", vertelt Dirk Mellebeek, de papa van het gezin. "Dat lukt goed, de school ligt 500 meter van thuis. Straks moet ik vier kilometer naar de opvang afleggen. Met de fiets is dat uitgesloten, we zullen allicht een tweede auto moeten kopen. En het tarief voor de opvang gaat verdubbelen."





Bij Bianca Booms, gemeenteraadslid voor PVDA en ouder van een kind bij De Schom, rijzen vragen over kansarmen in de buitenschoolse opvang en de professionalisering van de begeleiders.





"Met de centralisatie willen we de opvang uitbreiden, mede door de stijging van het aantal eenoudergezinnen en de vraag naar meer opvang", zei burgemeester Wim Dries (CD&V). "We gaan voor meer professionele omkadering in de opvang. Voorop staat de kwaliteit van de opvang die voor iedereen moet openstaan en die de focus legt op talentontwikkeling. Dat willen we bereiken door een gevarieerd vrije tijdsaanbod", aldus Dries. De opvang in Genk-Oost en Genk-Noord, zo blijft uit ondezoek, krijgt van ouders en andere partners een hoge tevredenheidsscore. "Daar stopt het niet mee, we blijven de kwaliteit van de opvang meten. De vragen van ouders zijn ook onze vragen. We zijn bereid om met de ouders in overleg te gaan en het concept waar nodig bij te sturen."