Proefproject beheer openbare en private bossen kent succes 06 maart 2018

Stad Genk, het Agentschap Natuur en Bos en Bosgroep Limburg ronden een proefproject af waarbij ze zich samen inzetten voor het beheer van openbare en private bossen. Kattevennen, een groene long van 300 hectare, is het gebied waar de unieke vorm van bosbeheer wordt toegepast. "Een samenwerking die z'n vruchten afwerpt", liet Lise Hendrick van het agentschap weten.

We wisselen expertise uit en leren mekaar beter kennen", vervolgde ze.





"Ook stemmen we het beheer van openbare en private bossen op elkaar af." Een grote uitdaging is de strijd tegen Amerikaanse vogelkers, een struik die de bossen overwoekert. "De bossen staan te dicht en hebben een weinig diverse samenstelling qua leeftijd en soorten", stelde schepen van milieu Gianni Cacciatore. "Daarom moeten er bomen verdwijnen. Zo'n 11.000 bomen zijn gekapt, goed voor 7.370 kubieke meter hout. Maar we planten 12.500 nieuwe bomen aan", voegde hij eraan toe. Door het beheer wordt het eentonige beeld van naaldhoutbossen doorbroken. We krijgen een bos dat meer weerbaar is tegen klimaatverandering."





Verder werd een nieuw procedure toegepast tegen de vogelkers. "We gebruiken geen glyfosaat (een schadelijk herbicide, nvdr.) meer om de vogelkers uit te roeien", lichtte Patrick Meesters van Bosgroep Limburg toe. "We zorgen voor meer variatie in het bos, we planten bomen in groepjes aan of planten ze gespreid. Ook kappen we één strook kaal en planten daar een jong bos." Een andere nieuwigheid is de aanleg van een corridor als trekroute, leef- en voortplantingsgebied voor de dieren." Onder de werken werden fietsers en wandelaars geïnformeerd over het kappen van bomen. "Hierdoor kegen we weinig of geen klachten of opmerkingen", aldus Meesters. (LXB)