Pralines en fles wijn voor redders PIERRE (72) BEDANKT BRANDWEERMANNEN DIE HEM REANIMEERDEN XAVIER LENAERS

26 april 2018

02u40 0 Genk Pierre Galopin (72), een gepensioneerd mijnwerker, doet bijna dagelijks zijn wandeling. Maar op zondag 8 april kreeg hij een hartinfarct op zijn tocht. Gelukkig stopte een jong koppel dat hem meteen begon te reanimeren. En enige tijd later stapten drie voorbijrijdende brandweermannen af bij Pierre. Ze namen de reanimatie - met succes - over.

Na drie kwartier reanimeren voelden Patrick en z'n twee collega's Raf Claes (50) en Stefan Deferme (52) opnieuw een harstslag. Ze geven hierbij het jonge koppel dat begon met de reanimatie alle credits. "Ze hebben goed werk geleverd", liet Patrick weten. "Ze hebben op een correctie manier gereanimeerd. Meer nog, ze legden zelfs een zakdoek op z'n mond en beademden zo de man".





Gisteren stond Pierre Galopin oog in oog met drie van z'n redders. "Ik ben hen eeuwig dankbaar, ze hebben alles gedaan om me terug bij m'n postieven te krijgen. Het is hen gelukt", liet hij horen vanop z'n ziekbed in Ziekenhuis Oost- Limburg.





Om de brandweermannen te bedanken, gaf hij elk van hen een doos pralines en een fles wijn. "Ik doe ook een oproep naar het koppel dat als eerste begonnen is om me te reanimeren. Ook hen wil ik bedanken", aldus Pierre.





"Ik heb meerdere dagen in coma gelegen, en vorige week vrijdag werd ik geopereerd. Ze hebben drie zware overbruggingen gedaan. En nu voel ik me als herboren." Pierre herstelt goed. Hij mag allicht zaterdag naar huis. "Ik heb veel chance gehad", bekende hij. "Van de val en de gevolgen kan ik me niks meer herinneren. Ik stapte aan een vlot tempo en ik had geen voorgevoel dat me iets zou overkomen. Plots ging het licht uit. Getuigen zagen me zwalpen en ik ging tegen de grond. Ik ben er nog dankzij m'n redders."





Hun inzet toont nog maar eens aan dat reanimatie levens kan redden en dat het nodig is en blijft om het aan te leren. "Het gebeurt zelden dat iemand het nog haalt na zo'n lange reanimatie", liet Matthias Dupont, cardioloog bij Ziekenhuis Oost-Limburg weten. "Hij heeft z'n leven te danken aan de alerte reactie van omstaanders die niet enkel wisten hoe ze moesten reanimeren. Ook en vooral hebben ze dat volgens de regels gedaan, waardoor de man leeft", besloot de cardioloog. Het koppel waar Pierre op zoek naar is, kan zich melden op communicatie@zol.be.