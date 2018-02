Positief advies voor sloop elektriciteitscentrale 08 februari 2018

02u26 0 Genk Het schepencollege heeft een positief advies gegeven voor het slopen van de installaties en gebouwen op de site van de elektriciteitscentrale van Langerlo. Een naburig bos van drie hectare groot moet wel blijven staan.

Door de sluiting, midden vorig jaar, verloren zo'n honderd werknemers van de centrale hun job. Indirect gaat het bovendien om nog eens honderd banen die verloren gaan. En nu is de centrale zelf aan de beurt, al geeft het college geen carte blanche aan vastgoedgroep Global Real Estate. Die had een sloopaanvraag ingediend.





Geen boskap

De vastgoedgroep, die gespecialiseerd is in het slopen van centrales, wil ook een bos van drie hectare kappen. Dat bos vormt echter een groene buffer voor de multiculturele wijk Kolderbos, en tegen de plannen rijst dan ook veel protest van omwonenden, Groen en PVDA. En het schepencollege heeft met dat protest rekening gehouden. "We geven geen kapvergunning voor het bos", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Michaël Dhoore. "Overigens is dat vandaag nog niet aan de orde. Bovendien moet sowieso vijftien procent van de oppervlakte van de site groen ingevuld worden. Ook mogen geen waardevolle bomen - die verspreid staan op de site - geveld worden." Gebouwen en installaties mogen dan weer wel gesloopt worden. "Uiteraard volgens de regels", klinkt het nog. "En als er asbest gevonden wordt, dan moet dat - zoals voorzien in de wet - correct verwijderd en afgevoerd worden."





Industriezone

Of er nu ook een sloopvergunning toegekend wordt, is een beslissing die Ruimte Vlaanderen moet nemen. En als er gesloopt mag worden, dan zal het terrein een herbestemming tot industriezone krijgen. Al mag die industrie dan geen bijkomende milieulast zijn voor Genk-Zuid. (LXB)