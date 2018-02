Poolse bouwvakkers die terecht staan voor dood collega, waren stevige drinkers 09 februari 2018

02u38 2

In de zaak van de twee Polen, die zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de dood van hun collega-bouwvakker Konopka G. (42) zijn gisteren bijkomende getuigen gehoord. Op 16 januari 2016 bouwden de drie Poolse bouwvakkers na het werk een stevig feestje op hun appartement aan de Koning Boudewijnlaan in Genk. De alcohol vloeide rijkelijk tot er na enkele uren een discussie ontstond die eindigde in een vechtpartij met de dood van Konopka G. tot gevolg. Beklaagde P.G. (31) gaf vorig week zelf toe dat hij het slachtoffer stevig aanpakte, maar beweerde dat Konopka nog zelf in bed kroop, waarna hij hem 's anderendaags dood aantrof. De deskundigen hingen gisteren geen positief beeld op van beklaagde P.G. "Hij heeft antisociale en psychopate kenmerken met een beperkt inlevingsvermogen," beschreef psychiater Mesotten. "P.G. gaf ook geen blijk van spijt." Medebeklaagde S.L. daagde niet op voor de rechtszaak. Een Filipijnse man die ook in het appartement in Genk woonde, getuigde: "Er werd die avond inderdaad stevig gedronken. Dat deden ze altijd na het werk. Of ze te veel gedronken hadden, weet ik niet, je ziet dat niet aan hen." Hij merkte niets van de omgeslagen sfeer of de fatale vechtpartij. "Ik ging vroeg slapen en heb de deur van de slaapkamer dicht gedaan." De zaak wordt op 15 februari en 1 maart verdergezet. (VCT)