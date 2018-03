Pool riskeert 20 jaar cel voor doodslag op landgenoot 02 maart 2018

02u37 0 Genk De procureur in de correctionele rechtbank van Tongeren vorderde 20 jaar cel voor de Poolse bouwvakker P.G. wegens doodslag op zijn landgenoot en werkmakker Sieger Konopka. Voor een andere Pool, L.S., vorderde de procureur twee jaar wegens schuldig verzuim.

Op 16 januari werd er in twee wooneenheden van een appartementsblok aan de Koning Boudwijnlaan in Genk door de diverse bewoners-bouwvakkers, heel wat alcohol verzet om het einde van de werkweek te vieren. Daarbij kwam het tot een zware ruzie tussen P.G. en Konopka. Volgens G. had hij Konopka bij de keel gegrepen, maar ademde die nog toen hij het appartement verliet om, samen met S., in het Brusselse vrienden te bezoeken. Konopka zou zelfs op eigen krachten in bed geraakt zijn.





Bloedtoevoer

Volgens deskundigen klopt dat niet. Na een eerste externe lijkschouwing, bracht een autopsie aan het licht dat de bloedtoevoer naar de hersenen ruim een minuut was afgesloten, met een onvermijdelijke dood tot gevolg. Het is dus onmogelijk dat het slachtoffer zich na de vechtpartij nog op eigen krachten verplaatste.





Konopka werd op 17 januari dood aangetroffen in het appartement. Bij de behandeling van de zaak in de Tongerse rechtszaal werden tal van getuigen gehoord. Daarbij ook dokter Joke Wuestenbergs en professor Dirk Tytgat van het UZ Leuven.





Verdacht was het plotse vertrek van P.G. en L.S. naar Polen, zonder dat die daarvoor de toestemming hadden gekregen van hun werkgever. Er volgde een internationaal aanhoudingsbevel en de twee konden aan ons land worden uitgeleverd. Tijdens gevangenentransport werden hun gesprekken afgeluisterd. Daaruit bleek duidelijk dat ze afspraken maakten om gelijkluidende verklaringen af te leggen.





Een aangestelde psychiater noemde G. een psychopaat met narcistische neigingen en een totaal gebrek aan empathie, kortweg een gevaar voor de maatschappij. Vonnis volgt op donderdag 29 maart.





Nieuwe regelgeving

Volgens procureur Patrick Boyen brengt de nieuwe regelgeving bij verdachte overlijdens de onderzoeken in een stroomversnelling. "Nu mag meteen een wetsdokter gevorderd worden voor een eerste externe lijkschouwing, die later kan worden gevolgd door een autopsie. Dit versnelt duidelijk de onderzoeken", aldus Boyen. Hij stelt dat daardoor in Limburg intussen al vier zaken in een stroomversnelling raakten. Het gaat uiteraard over de doodslag van de Pool G. en het zou ook een rol gespeeld hebben in de zogenaamde tiramisumoord. Wat de andere twee zaken zijn, wilde de procureur voorlopig niet vrijgeven. (JEK)