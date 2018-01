Politiezone Carma verliest trouwe speurhond 29 januari 2018

02u23 0 Genk De politiezone Carma is in rouw. Afgelopen weekend stierf hun trouwe speurhond Djaika onverwacht aan een maagziekte.

Djaika was al zes jaar in dienst bij de politiezone, en met de fusie van de zones MidLim en Noord Oost Limburg werd haar actieterrein vorig jaar nog een heel stuk groter. De viervoeter was al die tijd een trouwe metgezel tijdens belangrijke interventies, en ze hielp ook bij het ingewikkelde speurwerk. "Djaika ging voor haar begeleiders door het vuur", zo postte de politiezone afgelopen weekend nog op sociale media. "We zijn haar dankbaar voor haar inzet." (RTZ)