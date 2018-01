Politiepatrouilles, quads, honden, drone en helikopter ingezet voor zoekactie in Genk TT

23 januari 2018

22u17

Bron: Belga 0 Genk De politie van de zone CARMA in Midden-Limburg heeft vandaag een grote zoekactie gehouden naar twee mannen, die een politiecontrole ontvlucht waren in Genk. De politie kon een derde verdachte arresteren, die verhoord werd. Bij de zoekactie op de E314 werden speurhonden, een drone, een politiehelikopter en verschillende patrouilles ingezet. Dat maakte de politie vanavond bekend.

De politie merkte rond 9 uur een verdacht voertuig op in de Onderwijslaan. De drie inzittenden gedroegen zich verdacht, terwijl de bestuurder uit het zicht van de politie probeerde te blijven. De politiepatrouille besloot de Volkswagen Golf aan de kant te zetten, maar de persoon achter het stuur negeerde de bevelen van de politie.

Na een korte achtervolging vluchtte de wagen de E314 op richting Houthalen-Helchteren. Na oprit 31 stopte de Volkswagen en sprongen twee mannen eruit om in de richting van de Wandelstraat weg te vluchten. De politie kon de bestuurder ter plaatse in de boeien slaan.

In Driehoeven en Zwartberg organiseerde de politie een grootscheepse klopjacht met extra ploegen, speurhonden, een drone, politiequads, speurhonden en een helikopter. De twee weggelopen verdachten konden uit handen van de politie blijven. Twee uren later werd de zoekactie stopgezet.

De man achter het stuur, een 27-jarige Macedoniër, is voor verder onderzoek meegenomen. Hij stond geseind voor een bevel tot gevangenneming. Hij was gekend bij de politie. In de auto troffen de onderzoekers goederen aan die mogelijk van een diefstal afkomstig zijn. Het voertuig werd getakeld. De nummerplaat kwam niet overeen en werd vermoedelijk vervalst of gestolen. De politie voert verder onderzoek.