Politiek testament over Genk

van afscheidnemend raadslid "Stad in metamorfose na sluiting mijnen en fordfabriek"

02 januari 2019

Quo vadis, Genk? Waar gaat Genk naartoe? Hierop geeft Yves Grouwels (sp.a, en 30 jaar in de gemeenteraad) een antwoord, nu hij niet meer zetelt in de nieuwe gemeenteraad die vanavond wordt geïnstalleerd. In z’n zogezegd politiek testament - Yves is wel geen raadslid meer maar hij wordt voorzitter van sp.a Genk- maakt hij van z’n stad een doorlichting van zes opeenvolgende legislaturen. “Al die jaren heeft Genk een ware metamorfose ondergaan”, lichtte hij toe.

Mijnsluitingen

De sluiting van de mijnen van Winterslag, Waterschei en Zwartberg was een eerste klap die Genk moest opvangen. “Cités verloederen. Buurtwerkingen ontstaan. Een eerste reconversie wordt een feit”, aldus Grouwels. “De industrie krijgt naast Ford extra zuurstof met logistieke bedrijven. Genk wordt in 2000 de jongste stad van het land.” Vanaf 2001 wordt de mijnsite van Winterslag de creatieve pool van de stad en vindt in 2003 de eerste grote herstructurering van Ford plaats. 3000 werknemers moeten de fabriek verlaten.

Vervuiling

De volgende jaren komt de onderwijsachterstand voor het eerst naar voor. De uitstoot van zware metalen In de lucht en het fijn stof op de industriezone Genk-Zuid is te hoog. “De stad stelt een e-missieplan op om de uitstoot terug te dringen”, liet Grouwels horen. “Er volgt een actieplan met tal van maatregelen voor bedrijven die vervuilen. De focus ligt op de bronaanpak maar ook op verder onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden.”

De fordsluiting

Tweede klap voor Genk is de sluiting van Ford in 2012. Hierop volgde een krachtige reactie van het bestuur van CD&V en Pro Genk: Salk, opening T2- campus, jobcoaches, C Mine Crib als hotspot creatieve economie, slimme enerige op Thor Park, La Biomista in Zwartberg. “De werkgelegenheid herneemt maar de armoede stijgt”, vervolgde Yves Grouwels. Een politiek keerpunt is dat in 2012 het alleenbestuur van CD&V doorbroken wordt. Pro Genk zit mee in de coalitie. Het schepencollege heerst krachtig, vindt Grouwels.

Vooruit

“Het balieplein in het stadhuis is een grote stap vooruit op het vlak van de dienstverlening”, getuigde hij. “Migranten zijn beter geïntegreerd. Het zelfbewustzijn bij verschillende culturen is toegenomen. De sociale woonwijken en cités zijn verbeterd. Het centrum kent meer appartementsbouw. Grote werkgevers (mijn en Ford) zijn verdwenen. Nu maken de KMO’s onze economie. Als stad moeten we kiezen voor duurzame economie”, vervolgde hij. Inzake groen zijn de ongerepte heide en vennen verdwenen. Genk wordt een groene stad. Grouwels eindigt zijn Qou vadis, Genk met wensen. “We hebben nood aan een nieuwe raadszaal”, liet hij horen. “Een Genkse code van samen feesten is nodig. Van groene industrieparken moet meer werk gemaakt. De Zonhoverheide moet een prachtig natuurgebied blijven. Respect voor de zwakkere blijven behartigen.”