Politie voert extra controle

uit op vuurwerk in de stad LXB

20 december 2018

12u00 0 Genk Politie van de zone Carma, waartoe Genk behoort, gaat de komende dagen extra toezicht houden op vuurwerk. Alleen in de overgang van oud op nieuw mag iedereen die het wenst pijlen, rotjes of enig ander vuurwerk afschieten. Hiervoor moet hij of zij geen vergunning bij de stad aanvragen. Samen met de politie onderneemt de stad gerichte acties en zulle er gerichte controles worden uitgevoerd. “Via een gerichte campagne maken we de Gekenaren duidelijk dat vuurwerk afsteken in de stad aan strikte regels gebonden is”, legde burgemeester Wim Dires (VD&V) uit.”

Extra toezicht

“De politie zal met fietspatrouilles en teams op quad controles doen op vuurwerk”, vulde de burgemeester aan. “Het toezicht is vooral gericht op lawaaioverlast dat veroorzaakt wordt door bommetjes en vuurwerk. Het gaat om een nieuw initiatief waarmee we streven naar minder hinder en meer veiligheid. Wie tegen beter in bommetjes gooit of vuurwerk afsteek, riskeert een proces-verbaal met geldboete.”De burgemeester geeft Genkenaren nog een reeks tips wat ze moeten doen om te voorkomen dat honden en paarden er vandoor gaan bij het horen van knallend vuurwerk. “Elk jaar raken dieren vermist, gewond of worden ze binnengebracht bij het asiel omdat ze schrikken van vuurwerk”, besloot Wim Dries die tot slot de Genkenaren oproept voorzichtig te zijn op de feest van het oude naar het nieuwe jaar.