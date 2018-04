Politie vat winkeldief 16 april 2018

02u33 1

Politiezone CARMA heeft donderdagavond in de Vennestraat een 28-jarige vrouw gearresteerd voor het stelen van enkele producten. De 28-jarige vrouw probeerde donderdag rond 18.30 uur in een supermarkt in de Vennestraat enkele USB-sticks te stelen. Ze werd bij het verlaten van de winkel door de winkeldetective tegengehouden voor een controle. Een patrouille van Politie CARMA ging ter plaatse en arresteerde de vrouw. Ze werd voor verhoor meegenomen naar het politiecommissariaat. De gestolen goederen werden teruggegeven aan de winkel. Het gaat om een bekende vrouw bij de politiediensten. Ze verscheen vrijdagochtend voor de onderzoeksrechter en die besloot haar aan te houden. (BVDH)