Politie test technologische snufjes 24 mei 2018

In Thor Central is gisteren het startschot gegeven voor de samenwerking tussen politie, overheid, scholen en bedrijven voor technologische innovaties. Die moeten het politiewerk efficiënter maken. Bedrijven lieten zien wat technologisch mogelijk is bij politiewerk. Zo werd een kinderrobot voorgesteld die ingezet kan worden bij het verhoor van kinderen. "Kinderen zijn immers meer geneigd te vertellen over wat ze meegemaakt hebben als er een speelse robot tegenover hen zit", aldus Kris Vandepaer van de federale gerechtelijke politie in Limburg. (LXB)